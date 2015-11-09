《汇市简讯》欧元/美元继亚洲盘反弹后持稳，1.0800存在阻力

0605GMT

* 欧元/美元在亚洲盘从稍早的1.0720升至1.0771美元，从1.0765起可见卖单

* 在升至1.0800和1.0800-20阻力位之前料还有卖盘

* 出现了空头获利回吐，市场仓位非常偏空，逢高抛售仍存在

* 在跌至1.0700之前料有买单，部分与期权相关

* 规模为9.09亿欧元、行权价在1.0800的普通期权到期，另有11.5亿美元、行权价为1.0850-1.0900的期权到期 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价