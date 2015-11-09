中国社会：领导干部自然资源资产离任审计开始试点，至2017年分步骤实施

路透北京11月9日 - 中共中央办公厅、国务院办公厅周一发布《开展领导干部自然资源资产离任审计试点方案》，审计涉及的重点领域包括土地资源、水资源、森林资源以及矿山生态环境治理、大气污染防治等领域。

新华社报导，方案明确，领导干部自然资源资产离任审计试点2015年至2017年分阶段分步骤实施，2017年制定出台领导干部自然资源资产离任审计暂行规定，自2018年开始建立经常性的审计制度。

此项工作由审计署牵头负责实施，全国各级审计机关是主体。审计试点期间，审计对象主要是地方各级党委和政府主要领导干部。

方案强调，开展领导干部自然资源资产离任审计试点，应坚持因地制宜、重在责任、稳步推进，要根据各地主体功能区定位及自然资源资产禀赋特点和生态环境保护工作重点，结合领导干部的岗位职责特点，确定审计内容和重点，有针对性地组织实施。要对被审计领导干部任职期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况进行审计评价，界定领导干部应承担的责任。