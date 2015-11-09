国际油市：布兰特油价重拾涨势，因美元脱离高点

另一方面，“美国经济正开足马力，美联储认为小幅升息不会损及对经济的信心，”Le Brun称。

“这对原油需求来说，应该是正面的，”

0623GMT，布兰特12月原油期货 涨0.49美元，报每桶47.91美元，上周五跌逾1%。

美国12月原油期货 升0.42美元，报44.71美元，此前触及一周半低位43.83美元。

对冲基金11月3日止当周增持美国原油净多仓，增持幅度为六个月最大。

周末中国公布的数据显示，10月中国原油进口量较前月减少5.7%至2,635万桶。

中国10月原油进口量从9月的每天680万桶降至620万桶，但仍较上年同期增长9.4%，1-10月进口量同比增长8.9%。

“中国的原油需求将缓冲总体需求的下滑态势；总体需求下跌是因为，北半球炼厂在进行秋季维护并减少原油购买，”BMI Research在研究报告中称。

“获得的数据显示，今年炼厂维护时间将短于以往数年...”(完)

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