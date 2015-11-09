全球金市：金价小升但仍持于三个月低位附近，受美非农就业报告影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1093.51 5.25 0.48
现货银 14.77 0.03 0.2
现货铂金 939.5 4.5 0.48
现货钯金 620.5 1.5 0.24
COMEX期金 1092.9 5.2 0.48
COMEX期银 14.745 0.054 0.37
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 张涛/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”