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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 15:14 BJT

全球金市：金价小升但仍持于三个月低位附近，受美非农就业报告影响

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价格 变动 涨跌%

现货金 1093.51 5.25 0.48

现货银 14.77 0.03 0.2

现货铂金 939.5 4.5 0.48

现货钯金 620.5 1.5 0.24

COMEX期金 1092.9 5.2 0.48

COMEX期银 14.745 0.054 0.37

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 张涛/张若琪)

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