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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 15:28 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑亚币上涨，兑10国集团货币收窄涨幅

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* 欧元/美元涨0.29%，澳元/美元涨0.27%，新西兰元/美元涨0.52%，美元/日圆涨0.12%

* 美元/印度卢比涨0.88%，美元/人民币涨0.10%，美元/韩元涨1.3%，美元/马币(林吉特)涨1.25%

* 日经指数 收涨1.96%，沪综指 最终收涨1.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.05%，美国公债收益率报2.3344%，美国原油涨1%

* 中国10月进出口超预期萎缩，外贸马车退役加剧稳增长压力

* 印度总理莫迪在比哈尔邦地方选举中失利 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 于春红)

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