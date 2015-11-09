台湾个股：国泰金称两岸领导人见面透过正面理性沟通是好的发展--总经理

路透台北11月9日 - 针对全球市场关注的两岸领导人见面会，台湾国泰金控 周一称，人类透过正常理性沟通都是一个好的发展，过程中不求百分百完美，只要彼此释出善意回应，并肯定亚投行及一带一路是很大的商机。

国泰金为台湾资产最大金控，总经理李长庚今天在投资人说明会后受访并表示，台湾金管会已核准参股印尼Mayapada银行40%股权，将把基础建设架构好后，再和投资方一起并购小银行以扩大目前不到1%的市占率。

至于今年股东会已通过500亿台币增资案，他则说，“增资最主要是看购并机会，为未来并购做准备。”

他并坦称，目前并购以海外机会比较多，并强调一直没有放弃寻求两岸参股机会。

66年来第一次，两岸领导人习近平和马英九周六在新加坡会面，写下历史新页。政治评论学者认为，这次会面料巩固两岸在和平稳定的基础下续向前行，但恐无助于国民党低迷的选情。

台湾金管会三月间表示，已通过国泰金控旗下国泰人寿申请投资印尼Mayapada银行 40%股权，投入资金约94.27亿台币，该投资金额将不计入其国外投资限额。

国际板债券部分，国泰人寿公布至11月初，在国际板债券投资金额为1,200亿台币，仍在持续增加中，但因国际债券大多发行可赎回债券，为免造成再投资风险以致增幅有限。

不过，国寿至第三季底投资未实现损失达209亿台币引起法人关切，国寿高层解释为台股第三季下跌的影响。台股 从第二季底的9,300点一路修正至8月底盘中低位的7,203点,创2012年11月以来盘中新低。