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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市买超53亿韩元

路透首尔11月9日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超53亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月 9日 5.3 -190.0 74.3

^11月 6日 -51.2 -137.3 55.2

11月 5日 -28.9 -127.2 45.7

11月 4日 117.9 -38.4 -225.6

11月 3日 31.4 101.4 -306.6

11月 2日 133.3 -249.4 -22.8

10月30日 -27.0 -130.0 143.8

10月29日 -25.1 -49.5 73.1

10月28日 -220.0 172.2 17.7

10月27日 -10.1 -18.2 27.7

10月26日 159.9 1.0 -162.0

10月23日 115.6 162.6 -281.3

10月22日 -286.6 25.2 236.8

10月21日 -3.3 45.5 -78.0

10月20日 38.1 78.2 -131.2

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本月以来 207.9 -641.0 -379.9

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今年以来 1,805.5 -4,463.1 1,404.7

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注：^ 11月6日为修正后数据。(完)

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