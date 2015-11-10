台湾经济指标预测--11月10日至12月8日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 11月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1600 外销订单 10月 -- -4.5% 年变动率 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差165.5亿美元 * 11月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/23 0830 季调失业率 10月 -- 3.79% 11/23 1600 工业生产指数 10月 -- -5.32% 11/24 1620 M2年增率 10月 -- +6.50% 11/27 -- 经济成长率 第三季 -- -1.01%(概估值) (统计值) * 11月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/4 1610 外汇存底 11月底 -- 4,267.74亿美元 * 12月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *12/7 1600 出口 11月 -- -11.0% 12/8 0830 消费者物价指 11月 -- +0.31% 数(CPI) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 估1600 经济成长率 第三季 -- +0.52%(统计值) (预估值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.750% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。