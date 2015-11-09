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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 15:52 BJT

金属期市：伦铜在5,000美元下方挣扎，逼近六年低位

瑞银集团(UBS)预估明年铜均价为每磅2.50美元。

0713 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%，至每吨4,975.50美元，伦铜上日触及9月29日以来低点每吨4,970美元。铜价正滑向8月底所及的4,855美元六年低位。

一名交易商表示，许多卖盘正在等着上涨时涌出。

上海期铜 下跌1%，报每吨37,620元人民币，滑落至9月底以来最弱水平。

“铜进口仍旧强劲，但我们预估其11月料将转弱，12月更是如此，”花旗表示，“我们预期11-12月行业需求仍将较9月疲弱，但比起上半年将明显增长。”(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 白云/张涛)

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