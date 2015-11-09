金属期市：伦铜在5,000美元下方挣扎，逼近六年低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
瑞银集团(UBS)预估明年铜均价为每磅2.50美元。
0713 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.2%，至每吨4,975.50美元，伦铜上日触及9月29日以来低点每吨4,970美元。铜价正滑向8月底所及的4,855美元六年低位。
一名交易商表示，许多卖盘正在等着上涨时涌出。
上海期铜 下跌1%，报每吨37,620元人民币，滑落至9月底以来最弱水平。
“铜进口仍旧强劲，但我们预估其11月料将转弱，12月更是如此，”花旗表示，“我们预期11-12月行业需求仍将较9月疲弱，但比起上半年将明显增长。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 白云/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”