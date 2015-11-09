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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 15:58 BJT

日本债市：公债价格下跌，追随美债跌势

日本央行周一根据资产购买计划买入4,000亿日圆(32.4亿美元)一至三年期公债、4,000亿日圆三至五年期公债、2,400亿日圆10-25年期公债，以及1,400亿日圆25-40年期公债，结果与市场预期一致。

指标10年期现货公债收益率(殖利率) 涨2个基点至0.335%，盘中最高触及0.340%。

10年期公债期货 价格收低0.17点至148.20。

超长债方面，30年期公债收益率 涨2.5个基点至1.395%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.050% +1.0 0.040%

10年期公债 0.335% +2.0 0.315%

20年期公债 1.095% +1.5 1.080%

30年期公债 1.395% +2.5 1.370%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.20 -0.17 148.37

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/刘秀红；审校 于春红)

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