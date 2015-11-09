日本债市：公债价格下跌，追随美债跌势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本央行周一根据资产购买计划买入4,000亿日圆(32.4亿美元)一至三年期公债、4,000亿日圆三至五年期公债、2,400亿日圆10-25年期公债，以及1,400亿日圆25-40年期公债，结果与市场预期一致。
指标10年期现货公债收益率(殖利率) 涨2个基点至0.335%，盘中最高触及0.340%。
10年期公债期货 价格收低0.17点至148.20。
超长债方面，30年期公债收益率 涨2.5个基点至1.395%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.005%
五年期公债 0.050% +1.0 0.040%
10年期公债 0.335% +2.0 0.315%
20年期公债 1.095% +1.5 1.080%
30年期公债 1.395% +2.5 1.370%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.20 -0.17 148.37
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/刘秀红；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”