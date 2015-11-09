美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，最新的非农就业报告是“非常良好”，他对美联储在12 月会议上升息保持开放态度。埃文斯表示，目前美联储的货币政策相当宽松，但他仍认为经济中仍存在些许闲 置情况。 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，美联储开始加息后，内部争论将迅速转向收紧货币政策的合适 步伐，在通胀意外上升的情况下，可能会出现一番争论。 旧金山联储总裁威廉姆斯周六表示，既然美国现在正在接近充分就业，且通胀率有可能升向目标水平，那 “下一步”应该就是开始逐步升息。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森表示，欧洲央行现在没有理由采取下调存款利率等宽松政策，而在 最近一次会议上宣称这是可能采取的一个政策选项，则可能损害央行的前瞻性指引和信誉。 中国央行周五发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调 ，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇 率形成机制改革。 瑞典央行第一副总裁约希尼克称，可进一步下调回购利率，并称负利率目前已经发挥作用。他还表示，如 果欧洲央行12月采取行动，将会影响瑞典央行，但不一定必然行动。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 王洋; 审校 张涛)