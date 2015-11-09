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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 16:01 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，最新的非农就业报告是“非常良好”，他对美联储在12
月会议上升息保持开放态度。埃文斯表示，目前美联储的货币政策相当宽松，但他仍认为经济中仍存在些许闲
置情况。 
    
      美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示，美联储开始加息后，内部争论将迅速转向收紧货币政策的合适
步伐，在通胀意外上升的情况下，可能会出现一番争论。 
    
    旧金山联储总裁威廉姆斯周六表示，既然美国现在正在接近充分就业，且通胀率有可能升向目标水平，那
“下一步”应该就是开始逐步升息。 

     欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森表示，欧洲央行现在没有理由采取下调存款利率等宽松政策，而在
最近一次会议上宣称这是可能采取的一个政策选项，则可能损害央行的前瞻性指引和信誉。 

    中国央行周五发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调
，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇
率形成机制改革。 
    
    瑞典央行第一副总裁约希尼克称，可进一步下调回购利率，并称负利率目前已经发挥作用。他还表示，如
果欧洲央行12月采取行动，将会影响瑞典央行，但不一定必然行动。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.750%                 2015年9月24日降12.5基点
             担保放款融通利率2.125%         2015年9月24日降12.5基点
             短期融通利率4%                 2015年9月24日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.75%              2015年9月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.0%                 2015年7月23日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 王洋; 审校 张涛)

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