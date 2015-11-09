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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 17:21 BJT

台湾汇市：台币随亚币走贬至逾一周新低，因美国非农就业数据强劲

* 美国非农就业数据佳令国际美元走强
    * 外资汇出，出口商抛汇
    * 明日实质交易区间暂看32.650-32.750

    路透台北11月9日 - 台币兑美元 周一收贬逾1角，因国际美元在强劲的美国非
农就业数据公布后走扬。汇银人士称，外资汇出，台股下跌，台币明显走挫，不过量能并未
失控，后续视外资的动态。
    
    今日台币收贬1.02角，报32.832，创逾一周收盘新低。汇银人士指出，强劲的美国就业
数据升高了美国12月升息的可能性，美元也扬升。台币今日虽然跟着亚币走弱，不过外资看
来买汇的量能倒也没有太大，出口商抛汇虽也很多，但今日的量能并未失控，若无意外料外
资后续汇出量能会渐少。
    
    〞今天这个量还好，不是攻击的量，不会一直做到33啦！〞一位大型商银交易员说。
    
    他们认为，美国升息的议题仍会持续发酵，市场升高了对FED升息的预期，但外资可能
对此已做因应，今日汇出已不多，初步看来有可能后续的量会稍少。
    
    至于出口商，交易员表示，今日台币走贬至32.640-32.650的水位，见到非常多的抛汇
，估计台币逾接近32.8-32.9可能也会引发再一波的抛盘。
    
    至于央行，交易员表示，台币大贬，央行少有干预意图，动向不大。
    
    美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，而接受路透访问的分析师原本
预计10月非农就业增加18万个。报告发布后，路透调查显示，受访的17家一级交易商中有15
家预计美联储将在12月升息。 
    
    今日台币实质交易区间在32.627-32.674；上日交易区间在32.385-32.510。他们预估，
明日的台币兑美元区间先看32.650-32.750。           
        
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价明显扩
增。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.803/32.873，上日收在32.725。   
   

    韩元兑美元 今日收贬至1,157.2，上日收在1,141.9。           
    
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 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                       报价                                          量  
                                                                   亿美  
                                                                     元  
 台北外汇经纪公      32.832      32.730   32.592-32.832  32.785    8.28   10.76
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      32.830      32.730   32.592-32.830  32.786    5.75   3.295
 司                                                                      
  
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 (完)
        
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 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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