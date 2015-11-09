台湾汇市：台币随亚币走贬至逾一周新低，因美国非农就业数据强劲

* 美国非农就业数据佳令国际美元走强 * 外资汇出，出口商抛汇 * 明日实质交易区间暂看32.650-32.750 路透台北11月9日 - 台币兑美元 周一收贬逾1角，因国际美元在强劲的美国非 农就业数据公布后走扬。汇银人士称，外资汇出，台股下跌，台币明显走挫，不过量能并未 失控，后续视外资的动态。 今日台币收贬1.02角，报32.832，创逾一周收盘新低。汇银人士指出，强劲的美国就业 数据升高了美国12月升息的可能性，美元也扬升。台币今日虽然跟着亚币走弱，不过外资看 来买汇的量能倒也没有太大，出口商抛汇虽也很多，但今日的量能并未失控，若无意外料外 资后续汇出量能会渐少。 〞今天这个量还好，不是攻击的量，不会一直做到33啦！〞一位大型商银交易员说。 他们认为，美国升息的议题仍会持续发酵，市场升高了对FED升息的预期，但外资可能 对此已做因应，今日汇出已不多，初步看来有可能后续的量会稍少。 至于出口商，交易员表示，今日台币走贬至32.640-32.650的水位，见到非常多的抛汇 ，估计台币逾接近32.8-32.9可能也会引发再一波的抛盘。 至于央行，交易员表示，台币大贬，央行少有干预意图，动向不大。 美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，而接受路透访问的分析师原本 预计10月非农就业增加18万个。报告发布后，路透调查显示，受访的17家一级交易商中有15 家预计美联储将在12月升息。 今日台币实质交易区间在32.627-32.674；上日交易区间在32.385-32.510。他们预估， 明日的台币兑美元区间先看32.650-32.750。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价明显扩 增。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.803/32.873，上日收在32.725。 韩元兑美元 今日收贬至1,157.2，上日收在1,141.9。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 报价 量 亿美 元 台北外汇经纪公 32.832 32.730 32.592-32.832 32.785 8.28 10.76 司 元太外汇经纪公 32.830 32.730 32.592-32.830 32.786 5.75 3.295 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.060/0.080 0.000/0.020 美元/台币六个月期 0.045/0.075 -0.015/0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)