路透基点：仲利国际租赁三年期循环信贷增至1.35亿美元，已签署协议

路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾仲利国际租赁有限公司在11月5日签署了1.35亿美元三年期循环信贷案，融资规模自初始的1.2亿美元上调。

台湾土地银行和瑞穗银行为初始牵头行兼簿记行。华南商业银行和兆丰国际商业银行在一般银团组建阶段也以牵头行和簿记行身份加入。另外还有四家银行参与本案。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)较Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的利息。

仲利国际租赁的母公司--中租迪和股份有限公司担任该交易的担保人。这笔贷款附带15个基点的承诺费。

所筹资金的大部分将用于为Chailease Finance (BVI)于2012年10月签署的1.1亿美元三年期贷款作再融资。两笔贷款的利率相同。（完）