路透基点：仲利国际租赁三年期循环信贷增至1.35亿美元，已签署协议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾仲利国际租赁有限公司在11月5日签署了1.35亿美元三年期循环信贷案，融资规模自初始的1.2亿美元上调。
台湾土地银行和瑞穗银行为初始牵头行兼簿记行。华南商业银行和兆丰国际商业银行在一般银团组建阶段也以牵头行和簿记行身份加入。另外还有四家银行参与本案。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)较Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的利息。
仲利国际租赁的母公司--中租迪和股份有限公司担任该交易的担保人。这笔贷款附带15个基点的承诺费。
所筹资金的大部分将用于为Chailease Finance (BVI)于2012年10月签署的1.1亿美元三年期贷款作再融资。两笔贷款的利率相同。（完）
(编译 高琦 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”