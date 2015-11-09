重发-《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月9日

(重发以更正标题) 11月9日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:13时,1港元=0.8203人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 15.12 8.02 2.30 南玻 10.74 6.60 1.98 深康佳 7.14 3.81 2.28 ST中华 12.15 5.88 2.52 ST中冠 33.38 15.49 2.63 深深宝 15.90 10.08 1.92 深华发 29.62 8.58 4.21 深赤湾 20.19 15.57 1.58 招商地产 37.20 29.99 1.51 特力 72.25 13.30 6.62 飞亚达 13.98 8.48 2.01 一致药业 66.15 39.82 2.03 深深房 13.69 6.88 2.43 ST盛润 9.47 6.83 1.69 深南电 10.48 5.66 2.26 深纺织 13.29 8.33 1.94 方大集团 11.82 6.45 2.23 深国商 25.85 11.03 2.86 深赛格 11.85 5.60 2.58 宝石 8.99 5.38 2.04 小天鹅 22.23 17.50 1.55 粤高速 6.70 4.03 2.03 晨鸣纸业 10.04 5.02 2.44 ST珠江 9.94 6.17 1.96 美菱电器 6.47 4.73 1.67 大冷股份 16.30 8.47 2.35 粤电力 7.80 5.19 1.83 佛山照明 13.85 7.45 2.27 江铃汽车 30.00 26.30 1.39 沙隆达 10.70 6.82 1.91 苏常柴 10.24 5.28 2.36 威孚高科 24.43 19.83 1.50 古井贡酒 33.43 25.00 1.63 ST东海 14.79 6.93 2.60 长安汽车 16.14 15.40 1.28 京东方 3.12 2.34 1.63 鲁泰 12.88 10.37 1.51 本钢板材 5.36 2.76 2.37 张裕 39.00 24.42 1.95 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 .SSCN 中国已公布新股发行上市日程表 ISU/CN 香港股市报导 .HKCN 中国待发行新股一览表 CN/IPOCN 美国股市报导 .NCN 中国新股申购资金情况一览表 MMT/ISUCN 台湾股市报导 .TWCN 香港股市拟发行新股一览表 HK/IPOCN 中国新闻 CN-CMN 香港已公布新股发行上市日程表 HK/IPOCN 香港新闻 HK-CMN 中国新股新闻 CN-IPO-CMN 台湾新闻 TW-CMN 香港新股新闻 HK-IPO-CMN 中国股市观察 CN-HOT-CMN 中国个股业绩 CN-RES-CMN 香港股市观察 HK-HOT-CMN 报摘 PRESS-CMN 中国融资融券 .SSCN