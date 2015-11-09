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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 16:18 BJT

重发-《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月9日

(重发以更正标题)
    11月9日 - 
 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:13时,1港元=0.8203人民币<H
 KDCNY=R>)
                                                                          
                                                                          
  公司名        A股代码          B股代码      A股股价(   B股股价(  A/B股比
                                                 元)      港元)      价
  深物业                                          15.12      8.02     2.30
  南玻                                            10.74      6.60     1.98
  深康佳                                           7.14      3.81     2.28
  ST中华                                          12.15      5.88     2.52
  ST中冠                                          33.38     15.49     2.63
  深深宝                                          15.90     10.08     1.92
  深华发                                          29.62      8.58     4.21
  深赤湾                                          20.19     15.57     1.58
  招商地产                                        37.20     29.99     1.51
  特力                                            72.25     13.30     6.62
  飞亚达                                          13.98      8.48     2.01
  一致药业                                        66.15     39.82     2.03
  深深房                                          13.69      6.88     2.43
  ST盛润                                           9.47      6.83     1.69
  深南电                                          10.48      5.66     2.26
  深纺织                                          13.29      8.33     1.94
  方大集团                                        11.82      6.45     2.23
  深国商                                          25.85     11.03     2.86
  深赛格                                          11.85      5.60     2.58
  宝石                                             8.99      5.38     2.04
  小天鹅                                          22.23     17.50     1.55
  粤高速                                           6.70      4.03     2.03
  晨鸣纸业                                        10.04      5.02     2.44
  ST珠江                                           9.94      6.17     1.96
  美菱电器                                         6.47      4.73     1.67
  大冷股份                                        16.30      8.47     2.35
  粤电力                                           7.80      5.19     1.83
  佛山照明                                        13.85      7.45     2.27
  江铃汽车                                        30.00     26.30     1.39
  沙隆达                                          10.70      6.82     1.91
  苏常柴                                          10.24      5.28     2.36
  威孚高科                                        24.43     19.83     1.50
  古井贡酒                                        33.43     25.00     1.63
  ST东海                                          14.79      6.93     2.60
  长安汽车                                        16.14     15.40     1.28
  京东方                                           3.12      2.34     1.63
  鲁泰                                            12.88     10.37     1.51
  本钢板材                                         5.36      2.76     2.37
  张裕                                            39.00     24.42     1.95
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
    
    中国股市报导       .SSCN          中国已公布新股发行上市日程表   ISU/CN
  香港股市报导       .HKCN          中国待发行新股一览表           CN/IPOCN
  美国股市报导       .NCN           中国新股申购资金情况一览表     MMT/ISUCN
  台湾股市报导       .TWCN          香港股市拟发行新股一览表       HK/IPOCN
  中国新闻           CN-CMN         香港已公布新股发行上市日程表   HK/IPOCN
  香港新闻           HK-CMN         中国新股新闻                   CN-IPO-CMN
  台湾新闻           TW-CMN         香港新股新闻                   HK-IPO-CMN
  中国股市观察       CN-HOT-CMN     中国个股业绩                   CN-RES-CMN
  香港股市观察       HK-HOT-CMN     报摘                           PRESS-CMN
  中国融资融券       .SSCN

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