更新版 1-中国汇市：人民币缩量收创近一个半月新低，因外贸欠佳及美加息预期

* 人民币收创近一个半月新低，成交继续萎缩

* 中间价延续上周跌势

* 受美加息预期及外贸数据欠佳拖累

* 短期料维持区间波动 (新增评论和收盘报价)

路透北京11月9日 - 人民币兑美元即期 周一收创近一个半月新低，成交继续萎缩；中间价亦延续上周跌势。交易员指出，受美国加息预期升温及中国外贸数据欠佳影响，人民币今日续贬，但因有大行结汇阻截，令跌幅收窄。

他们指出，周末公布的外储数据扭转下跌趋势，显示央行对中国外汇局面掌控较好。在美联储加息预期和人民币加入SDR（特别提款权）尘埃落定前，常规数据影响有限；短期内人民币仍将维持6.32-6.37元区间波动。

“cny(在岸)和cnh（离岸）的价差是存在的，然后在岸这边大行又扛着offer，所以行情就不上不下了。”一外资行交易员指出，有大行干预市场，交易情绪偏谨慎。

另有股份行交易员指出，近期交易清淡，一方面由于客盘结售汇的盘子不多；另一方面年底各行的利润指标已完成，交投兴趣不足，而交易量在100-150亿美元之间也属正常。

中国央行周六公布，10月末外汇储备余额环比增113.87亿美元至3.5255万亿美元，终结此前连续五个月跌势。

中国海关周日公布，以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；10月进口同比下降18.8%，已连续三个月保持双位数跌幅；当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高。前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。

全球汇市方面，美元兑欧元周一小跌，脱离六个半月高位，投资者对美国公布强劲就业数据后的美元涨势进行获利了结，该数据增强了市场对美联储12月可能加息的押注。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3601。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3622 6.353 -0.14% 中间价 6.3578 6.3459 -0.19% 成交额 122.29亿美元 136.8亿美元 日内波动幅度(pips) 96 日高6.3582 日低6.3678 今年以来升贬幅度 -2.49% 2005年汇改以来升贬幅度 30.09% 1年期美元/人民币掉期 +1,175

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3919 6.3911 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.545 6.5415 R=>