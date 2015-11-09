《中国新债预测》国开行五期债定位或稍高于二级，市场情绪偏空压制需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息增发债
* 期限及招标金额：1/3年30亿元；5/7年：40亿元；10年：80亿元
* 招标时间: 1/3/5年：11月10日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.65%-2.72%；3.10%-3.18%；3.33%-3.44%；3.65%-3.75%；3.55%-3.68%
* 预测均值: 2.69%；3.16%；3.41%；3.71%；3.64%
路透上海11月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，在新股IPO启动以及美国非农数据引发的加息预期影响下，债市二级市场今日悲观情绪浓厚，抛压加重， 一定程度均将影响机构明日一级新债的参与积极性，预计中标结果或稍高于二级。
他们并表示，明日还将公布CPI数据以及央行公开市场操作等都将对市场产生影响，这些因素一定程度还将左右投标机构的参与热情，结果仍存一定不确定性。
“完全不看好明天的发行呢，肯定会比二级高吧，市场情绪也不乐观啊，”上海一银行交易员表示，下午农发结果也走高，搞不好情绪还要发酵，万一9点半的CPI数据再高一点之类的都有可能。
华南一银行交易员称，IPO消息发布，现券收益率快速上涨，加上美国非农就业数据的刺激，债市目前利空因素较多，预计国开债结果也将会偏高。
农发行下午招标的两年、五年及10年期固息增发债，中标收益率分别为3.1556%、3.5072%和3.7808%，三期债投标倍数依次为2.50倍、2.74倍和3.25倍。均较前日估值走升10个基点左右。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6097%、3.0950%、3.3552%、3.5922%和3.4955%。
明日招标五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
具体发行条款如下：
2015年第22、23、20、21和18期增发债
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发行上限 1/3年30亿元；5/7年：40亿元；10年：80亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：11月10日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 11/12
起息日 1/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10
分销期 1/3/5/7/10年：11/11-11/12;
上市日 11/16
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”