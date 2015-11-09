《中国新债预测》国开行五期债定位或稍高于二级，市场情绪偏空压制需求

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息增发债

* 期限及招标金额：1/3年30亿元；5/7年：40亿元；10年：80亿元

* 招标时间: 1/3/5年：11月10日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.65%-2.72%；3.10%-3.18%；3.33%-3.44%；3.65%-3.75%；3.55%-3.68%

* 预测均值: 2.69%；3.16%；3.41%；3.71%；3.64%

路透上海11月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，在新股IPO启动以及美国非农数据引发的加息预期影响下，债市二级市场今日悲观情绪浓厚，抛压加重， 一定程度均将影响机构明日一级新债的参与积极性，预计中标结果或稍高于二级。

他们并表示，明日还将公布CPI数据以及央行公开市场操作等都将对市场产生影响，这些因素一定程度还将左右投标机构的参与热情，结果仍存一定不确定性。

“完全不看好明天的发行呢，肯定会比二级高吧，市场情绪也不乐观啊，”上海一银行交易员表示，下午农发结果也走高，搞不好情绪还要发酵，万一9点半的CPI数据再高一点之类的都有可能。

华南一银行交易员称，IPO消息发布，现券收益率快速上涨，加上美国非农就业数据的刺激，债市目前利空因素较多，预计国开债结果也将会偏高。

农发行下午招标的两年、五年及10年期固息增发债，中标收益率分别为3.1556%、3.5072%和3.7808%，三期债投标倍数依次为2.50倍、2.74倍和3.25倍。均较前日估值走升10个基点左右。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6097%、3.0950%、3.3552%、3.5922%和3.4955%。

明日招标五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第22、23、20、21和18期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 1/3年30亿元；5/7年：40亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：11月10日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 11/12

起息日 1/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 1/3/5/7/10年：11/11-11/12;

上市日 11/16

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%