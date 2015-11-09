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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 17:10 BJT

《全球汇市》美元小跌脱离高位，因投资者了结获利

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0760 1.0738 0.20 -11.05 1.2097

美元/日圆 123.46 123.13 0.27 3.35 119.68

欧元/日圆 132.83 132.35 0.36 -8.53 144.77

美元/瑞郎 1.0029 1.0064 -0.35 0.89 0.9941

英镑/美元 1.5067 1.5047 0.13 -3.25 1.5573

美元/加元 1.3278 1.3306 -0.21 14.29 1.1618

澳元/美元 0.7048 0.7046 0.03 -13.71 0.8168

新西兰元/美元 0.6542 0.6518 0.37 -16.10 0.7797

欧元/瑞郎 1.0794 1.0802 -0.07 -10.24 1.2026

欧元/英镑 0.7140 0.7138 0.03 -7.93 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3625 9.3623 0.00 -0.49 9.4688

美元/挪威克朗 8.6324 8.6628 -0.35 15.53 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/汪红英/刘秀红/张若琪 审校 张涛/于春红/陈宗琦/王洋)

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