亚洲橡胶：TOCOM期胶小跌，因美元走强拖低大宗商品价格

“强劲的美国非农就业数据带动美元跳升，使得大宗商品价格走弱，这一因素从开盘起就打压市场人气，”Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa说。

“目前投资者关注的是，在有关中国需求增速忧虑仍存的情况下，指标期胶能否守住关键的150日圆水准，”Kikukawa说。

上海期交所1月期胶 跌5元人民币收于每吨10,500元人民币(1,650.92美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤117.2美分，跌0.4美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王洋; 审校 高琦/张若琪)