亚洲橡胶：TOCOM期胶小跌，因美元走强拖低大宗商品价格

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“强劲的美国非农就业数据带动美元跳升，使得大宗商品价格走弱，这一因素从开盘起就打压市场人气，”Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa说。
“目前投资者关注的是，在有关中国需求增速忧虑仍存的情况下，指标期胶能否守住关键的150日圆水准，”Kikukawa说。
上海期交所1月期胶 跌5元人民币收于每吨10,500元人民币(1,650.92美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤117.2美分，跌0.4美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/王洋; 审校 高琦/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”