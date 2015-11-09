欧元债市：葡萄牙公债收益率触及10周高点，因左翼政党挑战现政府

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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邻国西班牙的政局也存在变数，加泰罗尼亚分离主义人士周一料在地区议会中批准一项动议，该动议称加泰罗尼亚脱离西班牙的进展已启动。
葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 涨10个基点至2.78%，为9月2日以来最高；西班牙10年期公债收益率 涨7个基点至六周高点1.98%。
德国公债收益率企稳，周五曾因美国就业数据表现亮眼而大幅上涨。
10年期德国公债收益率 维持在略高于0.70%的水平，接近周五触及的八周高点。美国之前公布的就业数据增强了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息的预期，并缓解了欧洲央行提供更多刺激措施的压力。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛/汪红英；审校 王洋/蔡美珍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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