欧元债市：葡萄牙公债收益率触及10周高点，因左翼政党挑战现政府

邻国西班牙的政局也存在变数，加泰罗尼亚分离主义人士周一料在地区议会中批准一项动议，该动议称加泰罗尼亚脱离西班牙的进展已启动。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 涨10个基点至2.78%，为9月2日以来最高；西班牙10年期公债收益率 涨7个基点至六周高点1.98%。

德国公债收益率企稳，周五曾因美国就业数据表现亮眼而大幅上涨。

10年期德国公债收益率 维持在略高于0.70%的水平，接近周五触及的八周高点。美国之前公布的就业数据增强了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息的预期，并缓解了欧洲央行提供更多刺激措施的压力。(完)

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