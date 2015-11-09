基金观点：中国投资者处于情绪周期的什么阶段？--施罗德

路透香港11月9日 - 施罗德投资 周一评论称，投资者还没有完全放弃中国，但从他们的情绪角度来看，中国还未脱离险境，需要停留于“不受追捧”一段时间，让过剩产能回复至正常水平。

施罗德新兴市场债券基金经理Malcolm Melville在其评论中并称，破产和改革可令产能迅速下降，而另一种较慢的方法是向面临困境的机构提供无尽的贷款。后者于短期内带来的危害较小，而在政治层面上可能较易接受，可是它将会需要很长时间才奏效。

以下为其评论全文：

在经济增长放缓以及汇率轻微贬值后，中国再度成为关注焦点。当金融市场的波动性增加，目前情况究竟如何？投资者该如何应对？

**中国的情绪周期**

最新数据显示，中国经济正在放缓。鉴于中国是全球第二大经济体系，而环球经济增长仍普遍缓慢，投资者的不确定性升温，导致环球市场出现调整。作为投资者，要决定下一步的行动并不容易。市场将会回升还是继续下跌？最坏时刻是否已经过去，还是仍将面临更多困难？

钻研数字及分析经济数据在这种情况有所帮助。但如果数字仅反映现实，投资者仍难以作出决定。另一个途径是透过情绪周期的棱镜来观察中国。基于此项分析，中国仍需继续前进，离开目前的阶段，投资者才会恢复信心。

**中国与投降式抛售有多接近？**

投资者应在“不受追捧”阶段结束后买入资产，并于进入“盲目相信”阶段时卖出资产。中国目前处于周期的“接受”阶段，而“投降式抛售”并未出现。中国经济仍需在“不受追捧”阶段经历多年后才会开启新的牛市。例如，中国在过往处于“不受追捧”阶段的时期是80年代末至90年代尾，当时正发生不同的社会及金融事件。

**中国经济发展**

自此以后，中国经济的变化日新月异，主要由于1990年代的改革开始带来红利，促使中国进入“早期采纳”阶段。2002年至2007年期间的强劲增长使中国进入周期的利好阶段。鉴于环球金融危机后的快速复苏，市场坚信中国能够经受各种冲击的考验。成功渡过危机通常是进入“盲目相信”阶段前的先兆。投资者开始接受中国经济增长预测为事实，并且深信不疑。

**中国动摇美联储**

投资者忘记了促进中国经济增长的是90年代的改革，而并不是“国内生产总值将是7%”的说法。这种“盲目相信”的思为引导投资者忽略了一些警示，直至资产价格大幅下降至不能被忽视的地步。对中国经济疲软作出反应的第一种资产是商品，并使投资者进入“承认现实”的阶段。然而，直至股市于2015年中期下跌以及八月的轻微货币贬值，投资者才承认基本因素已出现变化。

**中国前境何去何从？**