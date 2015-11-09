中港个股：工银欧洲获批RQFII资格，将成立基金投资中国资本市场

路透北京11月9日 - 以资产计中国最大银行--工商银行 周一宣布，中国证监会近日正式批准了工银（欧洲）有限公司的RQFII（人民币合格境外机构投资者）资格。

工行新闻稿表示，是次工银欧洲作为欧洲市场跨境人民币业务的主要参与者，提交申请获批，成为卢森堡首批获得RQFII资格的金融机构。

此前，于今年4月，中国RQFII试点地区扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元人民币。

“获批RQFII资格后工银欧洲将很快发起成立一支主要投资于中国境内资本市场的新基金。”工银欧洲相关负责人表示。

该位负责人称，即将成立的基金由工银集团内专业机构担任投资管理人，主要面向全球的机构投资者及零售投资者进行销售。通过这支基金，工银欧洲将充分发挥工银集团在人民币业务方面的优势和在中国市场的丰富投资经验，为全球投资者提供更多中国市场的资产配置机会。

去年底，工行宣布，在卢森堡申请注册的首只私募基金获得卢森堡金融管理局批准。这是中资商业银行在国际主流基金市场注册成立的首支私募基金。

工行介绍，工银欧洲总部位于卢森堡，是工商银行在欧洲的管理总部，其发挥人民币业务以及在海外资产管理方面的优势，为客户提供包括跨境结算、存款、贷款、贸易融资、人民币外汇交易和衍生产品等各项人民币产品和服务。（完）