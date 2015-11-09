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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 17:24 BJT

《汇市简讯》美元/日圆现汇汇率跟随日股涨势走高

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* 受日圆走软提振，日本股市日经指数 创两个半月最高收位

* 日经指数期货也一如预期大幅上涨

* 日经指数期货的技术目标位为76.4%费波纳奇回档技术位19,992点，暗示美元/日圆将上涨

* 日经指数与美元/日圆的48和72小时关联度分别为+0.61和+0.58

* 60日关联度为+0.61，不过30日关联度仅为+0.34

* 日经指数图表：link.reuters.com/hyh95w (完)

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