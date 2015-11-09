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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 17:27 BJT

台湾贸易：明年起统计采用一般贸易制，并修主要货品分类--财政部

路透台北11月9日 - 台湾财政部周一表示，明年2月16日将公布1月进出口贸易统计，将采行联合国公布的〞一般贸易制度〞；该制度目前已有中国大陆、日本、美国、英国、澳洲、韩国和新加坡等国家采用。

若是以一般贸易制来初步改编2011-2014年的进出口情况，出口金额会小幅增1.5-2.0%，进口金额增加2.4-3.1%，年增率会小幅变动。

此外进出口的主要货品分类方面，也将做小幅度变动。(完)

参看详情，请见财政部新闻稿：here (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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