台湾贸易：明年起统计采用一般贸易制，并修主要货品分类--财政部

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月9日 - 台湾财政部周一表示，明年2月16日将公布1月进出口贸易统计，将采行联合国公布的〞一般贸易制度〞；该制度目前已有中国大陆、日本、美国、英国、澳洲、韩国和新加坡等国家采用。
若是以一般贸易制来初步改编2011-2014年的进出口情况，出口金额会小幅增1.5-2.0%，进口金额增加2.4-3.1%，年增率会小幅变动。
此外进出口的主要货品分类方面，也将做小幅度变动。(完)
参看详情，请见财政部新闻稿：here (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”