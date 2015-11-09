中国房地产：三季度房地产企业景气指数跌破50，预计年内维持调整--机构

路透北京11月9日 - 中国房地产研究机构REICO工作室最新发布报告称，今年三季度房地产企业景气指数和企业家信心指数双双回调，前者降至50景气线之下，预计四季度房地产市场仍维持调整态势，表现弱于前季。

REICO工作室在周一发布的报告中称，今年四季度，房地产市场继续去库存调整，房地产投资增速继续回落。预计房屋销量增速回落，房屋新开工面积继续下降。而房价保持基本平稳，一二线城市房价涨幅继续回落。

“四季度，受经济运行压力较大、居民购房意愿下降、前期政策效应递减等因素影响，在现有政策环境下，房地产市场表现弱于三季度的可能性很大。”报告称。REICO工作室是由全联房地产商会、中城联盟投资基金共同支持建立的房地产研究机构。

REICO报告显示，房地产企业景气指数回调50景气线之下至42，预示影响房地产行业发展的不确定因素增加下行压力增大，企业家信心指数为65.6，房企经营者对房地产后期发展仍有一定的信心，但同二季度的89.9相比有大幅下降。

报告指出，本季房地产走势仍然以消化存量为主基调，商品房待售面积减少、销售面积和销售价格继续上升，但企业赢利水平和综合经营情况差强人意，融资难度加大，固定资产投资意愿减弱等问题仍然存在，小型企业和西部地区企业上述问题尤为突出。

在销售价格方面，该指数调查显示房价预期上升的趋势不改。三季度商品房平均销售价格上升的企业比例为42.9%，与上季度持平为54.5%，而下降的企业只有2.6%。

86.4%企业认为下季度商品房平均价格在保持稳定情况下继续上升，而一线城市的这一比例达到了92.4%，而在预计下降的13.6%企业中，西部地区企业所占比例最高。

全联房地产商会执行会长任志强在发布会上称，从销售来看，预计今年全年可能会接近或超过2013年，达到历史峰值。不过2013年是价格飞涨过程中销售面积增长，而今年是价格下调以及利率下降时的销售面积增长。

但他对房地产投资前景较为悲观，预计今年可能负增长，销售增长并没有转化为自有资金的增长，没有变成到位资金，“投资上不去，明年下半年以后投资增长有可能，但持续下降的可能性较大。”他说。