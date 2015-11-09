香港个股：中粮集团向奥瑞金出让中粮包装最多27%股份，涉逾16亿港元

路透香港11月9日 - 中国中粮集团旗下包装产品制造分支--中粮包装控股有限公司 周一称，主要股东同意向深圳中小板上市公司奥瑞金包装 出售其所持中粮包装最多27%的股份，涉资逾16亿港元。

中粮集团透过中粮香港持有中粮包装大约60.15%的股份。据公告，中粮香港周日与奥瑞金订立协议，有条件同意向奥瑞金出售中粮包装约2.69亿股或经调整约2.49亿股的股份，相当于现有股本27%或25%的股份，涉资约16.16亿港元或14.96亿港元。

每股代价为6港元，较上周五停牌前收市价4.6港元，有30%溢价。

中粮包装上周五公布控股股东可能售股的消息，今早复牌后股价一度涨逾12%，触及5.16港元；终场收报5.09港元，全日升10.65%。公司今天收市后进一步公布交易具体详情。

中粮包装并称，已获中粮香港通知，买卖协议须待其若干先决条件达成或获豁免（倘适用）后，方告完成，届时将再作公布。

中粮包装是中国最大的金属包装集团，产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐等等，公司于2014年度收入与净利分别达53亿元及3.46亿元人民币。

奥瑞金亦专注于食品饮料金属包装，是一家集金属制罐、底盖生产、易拉盖制造和新产品研发为一体的大型包装企业。年报显示，其于2014年度营业收入54.55亿元，净利8.09亿元。（完）

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