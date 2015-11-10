台湾货币市场：11月10日及本提存期资金预期变化一览表

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透台北11月10日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,944.50亿台币。 --公债付息95甲7期9息7.4375亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)1,592.55亿台币： 11/11 4,826.50亿台币 11/12 5,887.80亿台币 11/13 555.50亿台币 11/16 530.00亿台币 11/17 5,479.50亿台币 11/18 1,447.30亿台币 11/19 1,881.50亿台币 11/20 576.50亿台币 *11/23 453.05亿台币 11/24 541.00亿台币 11/25 4,621.50亿台币 11/26 1,244.20亿台币 11/27 271.00亿台币 11/30 2,707.00亿台币 12/01 5,742.20亿台币 12/02 2,351.50亿台币 12/03 2,476.50亿台币 --公债付息共84.265405亿台币。 11/13 90甲8期14息 19.375亿台币 11/14 89甲13期15息 17.7375亿台币 11/16 94甲8期10息 6.00亿台币 11/16 96甲7期8息 9.00亿台币 11/18 93甲9期11息 10.50亿台币 11/24 88甲2期17息 16.50亿台币 11/26 103甲16期1息 5.152905亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/13：财104-7期91天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/11：央行估发行300亿台币两年期定存单，10日标售。 --11/13：财政部增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，10日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。