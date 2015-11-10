重温稿--台湾货币市场：短率持续徘徊低档，市场关注明日标售两年期定存单

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 短率持续徘徊低档 * 关注明日标售两年存单 * 短票、RP利率续处低档 记者 詹静宜 路透台北11月9日 - 台湾银行间短率周一持续徘徊低档。资金调度人员指出，目前正值 提存期初资金较显宽裕但去化管道有限，部分银行对票券商隔夜拆款利率已降至0.31-0.32% ，凸显市场便宜资金满溢。市场关注明日标售两年期定存单利率。 他们表示，相较于银行间踊跃的买票需求，目前短票量能实在有限，只能降价吸引资金 需求者承作拆款，部分银行因此调降隔夜拆款利率以去化过剩资金。 〞目前利率水准很难提起兴趣。〞一位外商银行资调人员说。 此外，票券业者表示，银行间资金钱满为患，连今日发行的中油一年期融资案45亿台币 也积极抢标，最后得标在0.457%。 台湾央行周二将标售300亿台币的两年期定存单。路透调查显示，由于提存期初银行间 资金水位偏高，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.47-0.48%，较上次标售利率0. 505%再度走跌，并续创历史新低。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.290-0.380% 0.280-0.375% **发票量略减** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，周一发票量例行性偏少，有银行为抢票源已开 价30天期短票利率成交在0.38%，带动银行间短票交投利率面临缓步趋跌压力。 〞今天还是钱多票少。〞一位大型票券交易员说。 另位大型票券资金调度员也提及，由于近期寿险端资金转进短票市场，让短票供不应求 的情况更为明显，压低部分银行短票成交利率也向0.38%靠拢。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.39%，少数成交在0.38%及0. 40%，区间略往下移；60天期、90天期短票利率主要成交在0.39-0.40%和0.40-0.41%，亦较 上日略降。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 390%，前日则为0.394%；上日成交量146.35亿台币，前日79.26亿台币。 台湾央行周一公布，今日共发行7,496.85亿台币定存单；与今日存单到期金额7,712.8 亿台币相较，存单发行余额减215.95亿。 本周到期央行定存单总额为2兆(万亿)927.1亿台币，本周余日落点分别为：周二1,944. 5亿、周三4,826.5亿、周四5,887.8亿及周五555.5亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为258亿台币，累积超额准备1,727亿台币、加 计前期1%的超额准备达2,741亿台币。 **RP利率持于低档** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，由于近期国际板债券发行趋于淡净，寿险端的台币 资金去化压力略增，且投信端资金也续偏松，令RP利率仍续持于既有低档。 他们指出，本周资金情势宽松依旧，周四南亚 公司债还本付息30亿台币、周五 国库券还本250亿台币，皆垫高RP市场资金水位，所幸周五交割暂定300亿台币的10年期公债 ，适度缓解市场资金压力。 〞资金还是偏多，利率还在低档。〞一位大型证券商交易员说。 票券商方面，交易员指出，今日寿险、投信端资金还是偏松，但票券商间资金缺口不大 ，使得RP利率维持在原有区间低位。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投仍持稳低位，主要成交在0.40-0.41%，少数成 交在0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.51%，少数成交在0.52%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利 率区间落在0.33-0.35%；短天期公司债附买回利率区间在0.35-0.37%。债券附买回成交利率 高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。