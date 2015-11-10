中国金融：人民币加入SDR象征意义更大，本币国际化可先区域化--专家

路透北京11月10日 - 中国人民大学国际货币研究所研究员张超撰文认为，SDR（特别提款权）在全球储备中所占份额不足4%，人民币加入SDR货币篮子与否对SDR或人民币来说象征意义大于实质意义；此外，人民币国际化或可以区域化为突破口。

其发给路透的文章指出，就目前SDR使用的广泛程度而言，人民币加入SDR货币篮子的象征意义大于实际意义，仅表明国际社会对人民币或是中国经济某种程度的认可，对人民币本身的使用和传播并无决定性影响，此举更多可被认定为某种历史标志。

SDR的使用规则也制约其被成员使用的积极性以及加入SDR的实际影响。文章表示，SDR是由IMF（国际货币基金组织）创设，其没有私人市场，流动性和货币的收益率都是由IMF规定而非由市场决定的。

SDR自身设计的缺陷以及IMF成员国利益诉求的不一致，严重阻碍了SDR的发展。到目前为止，SDR在全球储备中所占份额不足4%。SDR给成员国带来的经济利益有限，尤其是受到分配机制不合理的影响，许多成员国并没有从SDR中获得什么好处。

文章认为，加入SDR不等于人民币国际化的成功。中国推动人民币国际化不但有自身发展的需求，也有其他国家的需要，是互惠互利的事，而加入SDR只是过程中的一个阶段。

此外，张超并指出，人民币国际化亦可以考虑应先易后难的路径，把货币区域化作为突破口，例如日元国际化受阻后也开始重新重视区域化发展路径。

人民币国际化进程也要循序渐进并以经济金融稳定为前提；吸取日元在国际化当中的教训，即本币国际化中，日本金融体系无法承载本币升值所造成的热钱快进快出对实体经济和金融资产造成的冲击。

中国央行行长周小川稍早表示，要树立对人民币的信心，推动人民币加入特别提款权（SDR）篮子货币，成为可兑换、可自由使用货币。十三五期末，预计人民币跨境收支占中国全部本外币跨境收支比例超1/3，人民币成为一种国际性货币。