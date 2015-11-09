中国新债：宁波定向发行总额53.26亿元一般和专项债，利率较下限上浮15%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月9日 - 中国宁波市财政局周一公告，今日采用定向承销方式发行了总额53.2573亿元人民币的地方政府债，其中一般债30.4316亿元，专项债22.8257亿元。两类债券三年、五年、七年和10年四个期限中标利率较下限均上浮15%。
一般债券中，四个期限利率依次为3.17%、3.39%、3.57%和3.57%。各期限发行量分别为6.1267亿元、9.1129亿元、6.0920亿元和9.1亿元；该批专项债期限、利率与一般债相同，发行量分别为4.58亿元、6.8407亿元、4.5650亿元和6.84亿元。
中国内蒙古自治区今日上午招标的3-10年四期一般地方债，其中三年和五年期中标利率均高至投标区间上限，五年期利率上浮幅度创地方债公开招标来新高（除流标外）。
从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”