欧洲汇市：英镑走势不稳，受英国央行加息立场和美国数据压制

如果英国央行将货币紧缩推迟到明年，英镑则料也会受到负面影响。巴克莱外汇策略师本周的策略是押注美元兑英镑上涨。

“我们建议在周三英国就业数据前做空英镑/美元，”他们在周报中写道，指出有望在周五突破长期支撑位1.5180美元。

“若薪资增速低迷和就业创造放缓，将加大英镑的压力，关注低点1.4566。”

1002 GMT时，英镑兑美元仅微涨0.1%至1.5069，上周五则触及逾六个月低点1.5027。英镑兑欧元下跌0.1%至0.7146英镑。

虽然英国央行料将是继美联储之后第二家加息的主要央行，但市场将英国央行加息的预期时间推迟至2016年晚些时候。(完)

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