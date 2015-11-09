马来西亚期市：棕榈油止住两连跌，受益于马币下滑

路透吉隆坡11月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，在马币(林吉特)下跌的支撑下，棕榈油市场取得了三日来的首次上涨。

1月指标棕榈油期货 收高2.7%，至每吨2,384马币(545.85美元)。

一位在吉隆坡的交易员说，市场的上涨可能是因为马币下滑。

“技术面看市场希望上升，我认为有一些投机性买盘，这引发了技术性买盘。”

马币走弱通常会扶助棕榈油价格。周一马币兑美元下跌1.4%至4.3675。

美国12月豆油合约 上涨0.8%，中国大商所1月豆油合约 下跌0.3%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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