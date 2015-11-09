马来西亚期市：棕榈油止住两连跌，受益于马币下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡11月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一上涨，在马币(林吉特)下跌的支撑下，棕榈油市场取得了三日来的首次上涨。
1月指标棕榈油期货 收高2.7%，至每吨2,384马币(545.85美元)。
一位在吉隆坡的交易员说，市场的上涨可能是因为马币下滑。
“技术面看市场希望上升，我认为有一些投机性买盘，这引发了技术性买盘。”
马币走弱通常会扶助棕榈油价格。周一马币兑美元下跌1.4%至4.3675。
美国12月豆油合约 上涨0.8%，中国大商所1月豆油合约 下跌0.3%。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”