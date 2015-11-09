国际油市：亚洲柴油逆价差走阔，但交易员关注明年的定期供给合约

路透新加坡11月9日 - 亚洲柴油逆价差周一走阔，但交易员表示这可能是暂时的，因可获得的即期船货有限。

交易员预计，由于炼厂开足产能和原油价格下跌使得供给充足，议定的明年定期供给升水或将下跌。

交易员表示，台塑石化仍在洽商明年含硫10ppm柴油和航煤的定期供给合约。

交易员表示，台塑可能希望在含硫10ppm柴油上获得更高的升水，因预期菲律宾对该级别油品的需求将增加。

普氏表示，在新加坡，Koch Refining International已就希望参加普氏实货柴油和航煤定价程序事宜向其进行了咨询。

在海湾，科威特已同意敲定2016年500ppm柴油定期供给合同，价格为每桶较中东报价升水1.15美元，比2015年合同中的1.25美元跌了8%。

交易员之前预计的柴油的定期供给合同议定价格会更高，因科威特石油(KPC)意在获得1.50美元的升水。

交易员表示，在航煤方面，KPC同意的2016年定期供给的价格为每桶较中东报价升水1.60美元，比2015年合同中1.80美元的升水低11%，至少有一个买家。

交易员称，巴林石油公司(Bapco)和阿布扎比国家石油公司(ADNOC)仍在议定2016年柴油和航煤的定期供给合同。

新加坡现货市场上，有一笔航煤交易达成。

兴隆以每桶较11月24-30日新加坡平均报价平价的水平，从道达尔买入110,000桶船期为11月24-28日的航煤。(完)

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