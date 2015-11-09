国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近七个月高位

路透新加坡11月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周一接近七个月高位每吨109.33美元，交易员表示，石化装置高产能利用率推动了需求，使市场获得支撑。

印度的Mangalore已从新芒格洛尔售出35,000吨船期12月6-8日的石脑油给日本买家伊藤忠。价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约17.50美元。

其它交易员表示，该升水可能还要低点，为每吨近16.50美元。不过这仍高于Mangalore之前出售给SK能源的11月8-10日的船货，后者的升水是每吨16美元。

自10月末以来石脑油价格大多数时间里在上升，因预期12月供给将收紧，交易员表示这是因为冬季气候条件较为恶劣，可能影响一部分从欧洲至东方的船运。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已与一些亚洲买家签署了2016年的石脑油定期供给合约。

其戊烷级别锁定的升水为以FOB价为基础每吨14美元，splitter级别升水则为12美元。

而两个低硫级别油品的升水分别定为每吨11美元和13美元。

这要比去年议定的2015年的升水高出约33-44%。

菲律宾的JG Summit仍在议定明年1月起的12个月石脑油供给合约。

日本的出光兴产也在标购1-6月到岸千叶(Chiba)和德山(Tokuyama)的石脑油。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。

联合石化以每桶57.90美元的价格，向贡渥(Gunvor)出售一艘12月4-8日船期的92号汽油船货。

兴隆以每桶57.98美元的价格，向维多出售一艘11月24-28日船期的92号汽油船货。

BP以每吨463美元从Statoil买入一艘1月上半月石脑油。(完)

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