国际油市：亚洲燃料油价差缩窄，因供给充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月9日 - 亚洲燃料油价差周一缩窄，因充足的供给对市场构成压力，即便是交易员预计未来几周从西方来的套利船货流入量将下降。
所谓的价差是贸易商对180-cst和380-cst燃料油开出的价格贴水。
一位新加坡的交易员说表示，下个月进入亚洲的套利船货可能会稍高于400万吨，或不到近期所见的500万吨的水平。
“这可能对新加坡市场构成一些压力，”这位交易员说。
路透船运数据显示，四艘超级油轮已被包括贡渥和维多在内的公司预定，用于11月从鹿特丹装运船货，在新加坡卸货。
相比之下，10月时有三艘，9月时有四艘。
周一交投清淡，另一位在新加坡的交易员表示，贸易商将焦点放在了12月合约上。
法国巴黎银行在周一的一份报告中称，由于原油价格和运费率上升，新加坡的炼厂的利润率上周下降。
日本的Cosmo Oil Co 表示，周一关闭了日本西部四日市炼厂日产能69,000桶的六号原油馏分装置，以进行例行维修。
新加坡现货市场上有一笔交易成交。
卢克石油(Lukoil)以每吨较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向兴隆出售20,000吨11月29日-12月3日船期的180-cst燃料油。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”