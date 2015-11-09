南非汇市：兰特跌至纪录新低，因美国就业报告继续发酵

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡11月9日 - 南非兰特兑美元周一触及纪录新低，因美国升息可能性加强。
1534 GMT，兰特兑美元 下跌1.18%，至14.3195兰特，此前触及纪录新低14.3270兰特，因强于预期的美国就业数据继续影响金融市场。
在周五美国公布非农就业数据后，兰特和其他新兴市场货币兑美元持续走弱。该报告显示，美国10月非农就业岗位增加27.1万个，增幅为10个月来最高。
“如果你认为对于兰特来说14.20兰特是很低的水准的话，那么坐稳了，因为未来几个月兰特还会跌得更惨，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer说。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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