南非汇市：兰特跌至纪录新低，因美国就业报告继续发酵

路透约翰内斯堡11月9日 - 南非兰特兑美元周一触及纪录新低，因美国升息可能性加强。

1534 GMT，兰特兑美元 下跌1.18%，至14.3195兰特，此前触及纪录新低14.3270兰特，因强于预期的美国就业数据继续影响金融市场。

在周五美国公布非农就业数据后，兰特和其他新兴市场货币兑美元持续走弱。该报告显示，美国10月非农就业岗位增加27.1万个，增幅为10个月来最高。

“如果你认为对于兰特来说14.20兰特是很低的水准的话，那么坐稳了，因为未来几个月兰特还会跌得更惨，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer说。(完)

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