金属期市：期铜迫近六年低位，因美元坚挺和中国数据不佳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 中国10月铜进口下降8.7%
* Nyrstar警告称如果锌价继续处于低位，将会减产
路透伦敦11月9日 - 期铜周一触及六周低位，且跌向六年来最低水准，因美元仍然坚挺，且最大铜消费国中国贸易数据不佳，巩固其经济增长正在放缓的观点。
周五美国就业数据强劲提高美联储将在12月升息的机率，且推高美元至4月中来最高水准，使美元计价的金属对非美国投资者来说更昂贵。尽管美元周一回落，但仍然坚挺。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.5%，报每吨4,964美元，此前触及9月29日来最低水准4,955美元。期铜迫近8月底触及的六年低位4,855美元。
“美元(为铜价)带来下行压力，且(投资者)担心全球经济增长放缓，”Fastmarkets研究部主管William Adams说。
但他表示，“5,000美元以下区域有支撑，(生产商)减产，市场供需间的平衡状况良好。目前只需要中国(需求)前景有一线希望，将可迅速扭转铜市走势。”
中国10月进出口同比降幅远超预期，巩固对中国将不得不进一步刺激内需，以应对海外市场疲弱的影响的观点。
经济合作暨发展组织(OECD)周一发表报告称，全球贸易流已危险地降至接近全球衰退时的水平，不过中国等国采取的措施应能够让2016年贸易流回升。
中国海关数据显示，10月铜进口较前月减少8.7%，至42万吨，尽管今年头10个月进口同比仅下跌4%。
中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周一表示，中国国内生产总值（GDP）年均增长6.5%是十三五（2016-2020年）期间底线，按照十年翻番测算出来该增速是制定目标的基础，但不是目标本身，后者要待到明年3月份全国人大来最后确定。
其他金属方面，期锌 下跌1%，报1,644美元，稍早触及10月初来最低1,639美元。
全球最大的锌生产商、比利时公司Nyrstar称，如果锌价继续保持在低水准，公司可能将精炼锌产量进一步减少最多40万吨。
期锡 收低收低0.6%，报14,550美元，稍早触及9月初来最低14,460美元，此前LME数据显示锡库存增加505吨，至9月初来最高的5,645吨。
期铝 收跌0.9%，报1,510美元。期铅 收低0.2%，报1,659美元。期镍 收跌0.6%，报9,580美元。
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”