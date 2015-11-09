纽约期市：投机者持仓数据拖累ICE原糖下跌，伦敦可可从六周高位回落

路透纽约/伦敦11月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货延续跌势，下挫逾3%，至五周低位，此前数据显示投机者增加其多头头寸，且预报最大出产国巴西降水减少，料将扶助当地的甘蔗收割。

伦敦可可期货从六周高位回落，因最大生产国科特迪瓦(象牙海岸)的可可到港量增加，而罗布斯塔咖啡期货在周五大跌后反弹。

原糖期货继续震荡交投。在周五收市后公布的政府数据显示，在截至上周二该周，原糖价格触及15美分之上的九个月高位，当时投机者持有的原糖净多头头寸升至两年高位。

原糖价格在上周余下时间回落近7%，但净多头头寸急增的消息使有关价格涨势过度的观点加强。

“原糖从九个月高位掉头回落，更多的是因为美元走坚，且可能证实了净多头头寸规模很大，”荷兰合作银行商品分析师Tracey Allen说。

美元 在上周五急升至4月中来最高水准，在周一回落。

指标3月原糖期货 收跌0.5美分，或3.3%，报每磅13.99美分，此前大量卖盘触动止损卖单。

3月白糖 收低9.20美元，或2.3%，报每吨384.60美元。

在可可市场，英镑 走强对伦敦可可市场带来额外压力。

伦敦3月可可期货 收低26英镑，或1.2%，报每吨2,195英镑。

纽约3月可可期货 下跌30美元，或0.9%，收报每吨3,216美元。成交量比日均水平多逾一倍，因大量12月/3月合约展期交易。

1月罗布斯塔咖啡期货 收涨21美元，或1.3%，收报每吨1,625美元。12月阿拉比卡咖啡期货 收平在每磅1.1775美元。(完)

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