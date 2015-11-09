美国债市：公债价格下滑，因美国升息押注和新债供应

* 美国两年期公债收益率徘徊在近五年半高位

* 美国三年期公债标售得标利率为2011年来最高

* IFR预料本周公司债供应规模达200-300亿美元

路透纽约11月9日 - 美国公债价格周一下跌，两年期公债收益率徘徊在五年半最高水准，因在强劲的10月就业报告公布后，交易商增加对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息的押注。

本周公债和公司债供应引发二级公债市场的进一步抛售，使五年期公债收益率短暂升至近五个月高位，10年期公债收益率涨至逾三个月高点。

“人们对(美联储)将在12月升息的故事深信不疑，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg说。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预料美联储在12月15-16日政策会议上结束近零利率政策的机率为70%，和周五的机率持平。

公债价格跌幅受限，因有一些避险买需，美股三大股指挫跌逾1%，因担心美国可能不久将升息和中国贸易数据令人失望。

“股市下跌，令公债可以稍作喘息，”RBS Securities美国利率策略师Kevin McNeil说。

指标10年期公债 价格下跌3/32，收益率报2.322%，较周五尾盘升1个基点。根据路透数据，10年期公债收益率稍早触及7月21日来最高的2.377%。

两年期公债 收益率几无变动，报0.886%，周五曾触及2010年5月来最高的0.958%。

美国财政部周一标售240亿美元三年期公债，投资者需求疲弱，得标利率为1.271%，此为2011年4月来最高。

财政部将在周二标售240亿美元10年期公债，在周四标售160亿美元30年期公债。

另外，汤森路透旗下的IFR预计，本周投资级别的公司债供应将达到250-300亿美元。

美国公债收益率升幅受限，除了美股下跌这一因素外，也因为德债收益率下滑，此前路透报告，四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会推升通胀。

指标10年期德债 收益率下滑约3个基点，报0.67%，与可比美债收益率差走宽至1.68%，此为2015年5月初来最宽水准。

-----------------------2004 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-24/32 (+) 0.886

五年期公债 98-09/32 (-) 1.741

10年期公债 96-32/32 (-04/32) 2.347

30年期公债 95-14/32 (-13/32) 3.111(完)

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