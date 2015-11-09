韩国数据：10月进口物价同比跌幅为六个月来最大，因油价持续下滑

路透首尔11月10日 - 韩国央行周二公布的数据显示，10月进口物价同比跌幅为六个月来最大，因全球油价持续下跌，且远盖过了韩元贬值带来的影响。

韩国央行称，10月以韩元计进口物价较上年同期下降14.8%，9月修正后为下降13.1%。

10月进口物价同比跌幅为4月来最大，当时同比跌幅为17.1%。

央行官员表示，主要是因为原油价格下跌，油价在10月同比下跌47%，盖过了韩元兑美元10月同比下跌6%所带来的影响。

10月进口物价较前月下滑3.0%。

10月以韩元计出口物价较上年同期下跌6.2%，为今年3月来最大同比降幅，也是因油价下跌。9月出口物价经修正后为同比下跌2.1%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

^10月 9月 8月 7月 6月 进口物价

较上年同期(%) -14.8 -13.1 -13.6 -14.0 -14.1

较上月(%) -3.0 -0.6 -0.4 -0.4 +0.6

出口物价

较上年同期(%) -6.2 -2.1 -1.6 -2.0 -2.2

较上月(%) -3.5 -0.8 +0.6 +0.5 +1.2 ^ 有待修订(完)