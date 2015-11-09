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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 06:21 BJT

****日韩经济指标预测--11月10日-11月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月9日当周

11月9日(一)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6%

2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 盈余 22,352 盈余16,531

11月10日(二)

0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.5

2300 韩国失业率 10月 -- 3.5%

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正7

11月11日(三)

0300 韩国L货供额 　　　　 11月 -- +8.9%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入8,828

外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,871

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.5%

(较上年同期) -3.5% -3.9%

2350 日本机械订单(较前月) 9月 +3.3% -5.7%

(较上年同期) -4.0% -3.5%

11月12日(四)

-- 韩国央行利率决议 11月 -- 1.50%

11月13日(五)

0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 38.70

0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 42.20

0430 日本工业生产 9月修正值 -- +1.0%

0430 日本产能利用率指数(较前月) 9月 -- -0.9%

11月16日当周

11月15日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -0.1% -0.3%

(环比年率) -0.2% -1.2%

-- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差67

出口 -- -15.8%

进口 -- -16.6%

11月16日(一)

暂无重要数据公布。

11月17日(二)

暂无重要数据公布。(完)

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