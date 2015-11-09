日韩经济指标预测--11月10日-11月17日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月9日当周
11月9日(一)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6%
2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 盈余 22,352 盈余16,531
11月10日(二)
0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.5
2300 韩国失业率 10月 -- 3.5%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正7
11月11日(三)
0300 韩国L货供额 11月 -- +8.9%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入8,828
外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,871
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.5%
(较上年同期) -3.5% -3.9%
2350 日本机械订单(较前月) 9月 +3.3% -5.7%
(较上年同期) -4.0% -3.5%
11月12日(四)
-- 韩国央行利率决议 11月 -- 1.50%
11月13日(五)
0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 38.70
0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 42.20
0430 日本工业生产 9月修正值 -- +1.0%
0430 日本产能利用率指数(较前月) 9月 -- -0.9%
11月16日当周
11月15日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -0.1% -0.3%
(环比年率) -0.2% -1.2%
-- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差67
出口 -- -15.8%
进口 -- -16.6%
11月16日(一)
暂无重要数据公布。
11月17日(二)
暂无重要数据公布。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”