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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 06:39 BJT

****日韩经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
       
    11月9日当周
    
    11月10日(二) 
    2300 韩国失业率                                   10月         --           3.5% 
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           11月         --            正7    
    
    11月11日(三)
    0300 韩国L货供额            　　　　              11月         --          +8.9%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --      买入8,828
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --      买入1,871    
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           10月        -0.4%        -0.5%
                                   (较上年同期)                   -3.5%        -3.9%        
    2350 日本机械订单(较前月)                          9月        +3.3%        -5.7% 
                     (较上年同期)                                 -4.0%        -3.5%
    
    11月12日(四)    
     --  韩国央行利率决议                             11月        1.50%        1.50% 
    
    11月13日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --          38.70
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --          42.20       
    0430 日本工业生产                            9月修正值         --          +1.0%
    0430 日本产能利用率指数(较前月)                    9月         --          -0.9%
    
    11月16日当周
    
    11月15日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)              第三季        -0.1%        -0.3%
                            (环比年率)                            -0.2%        -1.2%
     --  韩国贸易收支(亿美元)                   10月修正值          --         顺差67
                       出口                                         --         -15.8%
                       进口                                         --         -16.6% 
    
    11月16日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    11月17日(二)
    暂无重要数据公布。
    
    11月18日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月          --          -0.3%
                               (较上年同期)                         --          -4.5%
    2350 日本出口(较上年同期)                         10月          --           0.6%
             进口(较上年同期)                                       --          11.1%
             贸易收支(亿日圆)                                       --      逆差1,145(完)

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