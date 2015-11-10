日韩经济指标预测--11月11日-11月18日****

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月9日当周 11月10日(二) 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正7 11月11日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +8.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入8,828 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,871 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.4% -0.5% (较上年同期) -3.5% -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 9月 +3.3% -5.7% (较上年同期) -4.0% -3.5% 11月12日(四) -- 韩国央行利率决议 11月 1.50% 1.50% 11月13日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 38.70 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 42.20 0430 日本工业生产 9月修正值 -- +1.0% 0430 日本产能利用率指数(较前月) 9月 -- -0.9% 11月16日当周 11月15日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -0.1% -0.3% (环比年率) -0.2% -1.2% -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差67 出口 -- -15.8% 进口 -- -16.6% 11月16日(一) 暂无重要数据公布。 11月17日(二) 暂无重要数据公布。 11月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.5% 2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- 0.6% 进口(较上年同期) -- 11.1% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差1,145(完)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。