澳新经济指标预测--11月10日-11月17日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月9日当周
11月10日(二)
0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9
企业信心指数 -- 正5
0030 澳洲房屋融资 9月 持平 +2.9%
投资性房屋融资 -- -0.4%
11月10-11日
2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2%
11月11日(三)
2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4
2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5%
11月12日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.5 减少0.51
全职就业人数(万人) -- 减少1.39
就业参与率 64.9% 64.9%
失业率 6.2% 6.2%
11月13日(五)
0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 50.70
11月16日当周
11月15日(日)
2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +0.1%
(较上年同期) -- +5.9%
11月16日(一)
0030 澳洲新车销售 10月 -- +5.5%
11月17日(二)
暂无重要经济数据公布。
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”