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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--11月10日-11月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月9日当周

11月10日(二)

0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9

企业信心指数 -- 正5

0030 澳洲房屋融资 9月 持平 +2.9%

投资性房屋融资 -- -0.4%

11月10-11日

2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2%

11月11日(三)

2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4

2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5%

11月12日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.5 减少0.51

全职就业人数(万人) -- 减少1.39

就业参与率 64.9% 64.9%

失业率 6.2% 6.2%

11月13日(五)

0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 50.70

11月16日当周

11月15日(日)

2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +0.1%

(较上年同期) -- +5.9%

11月16日(一)

0030 澳洲新车销售 10月 -- +5.5%

11月17日(二)

暂无重要经济数据公布。

(完)

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