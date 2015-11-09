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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 06:17 BJT

《日本重要政经日程》--11月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月9日(一)

2350 - 9月经常帐数据

2350 - 10月银行放款

11月10日(二)

0130 - 10年期通膨保值债券标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 许娜)

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