加拿大股市：触及五周低点，能源和金融类股拖累大盘

路透多伦多11月9日 - 加拿大股市指标股指周一收在逾五周低点，全球经济成长忧虑、油价持续承压以及12月美国联邦储备理事会(美联储)可能加息都是压低股市的因素。

影响最大的下跌因素是Brookfield Asset Management 下跌5.6%报43.25加元，此前该公司改变对澳洲港口与铁路运营公司Asciano 的收购计划。

能源类股跌1.2%，因油价连续第四天受供应过剩的拖累，Suncor Energy 跌1.3%报38.97加元。

Canadian Natural Resources 收跌2.2%报32.93加元，之前该公司同意以18亿加元(14亿美元)的价格出售其多数使用权资产，像其它石油生产企业一样通过剥离资产来抵御油价暴跌的影响。

买家PrairieSky Royalty 的股价上涨0.5%报26.12加元。

10大类股中有六类收跌，其中包括重量级的金融、通信和消费类股。