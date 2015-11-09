加拿大股市：触及五周低点，能源和金融类股拖累大盘

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透多伦多11月9日 - 加拿大股市指标股指周一收在逾五周低点，全球经济成长忧虑、油价持续承压以及12月美国联邦储备理事会(美联储)可能加息都是压低股市的因素。
影响最大的下跌因素是Brookfield Asset Management 下跌5.6%报43.25加元，此前该公司改变对澳洲港口与铁路运营公司Asciano 的收购计划。
能源类股跌1.2%，因油价连续第四天受供应过剩的拖累，Suncor Energy 跌1.3%报38.97加元。
Canadian Natural Resources 收跌2.2%报32.93加元，之前该公司同意以18亿加元(14亿美元)的价格出售其多数使用权资产，像其它石油生产企业一样通过剥离资产来抵御油价暴跌的影响。
买家PrairieSky Royalty 的股价上涨0.5%报26.12加元。
10大类股中有六类收跌，其中包括重量级的金融、通信和消费类股。
多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收跌70.68点或0.52%，报13,482.62点，为10月2日以来最低收盘。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”