《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 81.38 -2.23 -2.67 3509543
京东 28.76 -0.94 -3.16 10373922
新浪 51.25 -0.34 -0.66 1050215
搜狐 53.23 +0.66 +1.26 213808
网易 148.52 +1.70 +1.16 893412
百度 194.01 -6.29 -3.14 3996582
台湾
台湾积体电路 22.96 +0.14 +0.61 1830621
联电 1.94 -0.01 -0.51 234654
日月光 5.73 -0.06 -1.04 221605
硅品精密 6.81 -0.04 -0.58 693704
和信超媒体 0.58 +0.03 +5.44 174390
友达 2.87 -0.08 -2.71 171249
中华电信 30.30 -0.10 -0.33 49239
台湾国际航电 37.31 -0.13 -0.35 1496586
香港
中国移动 58.37 -1.24 -2.08 157369
中国联通 12.52 -0.43 -3.32 313307
中国电信 51.68 -1.77 -3.31 18786
中芯国际 4.75 -0.06 -1.25 11320
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 41
(完)
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(整理 张荻;审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”