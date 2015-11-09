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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 06:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.38 -2.23 -2.67 3509543

京东 28.76 -0.94 -3.16 10373922

新浪 51.25 -0.34 -0.66 1050215

搜狐 53.23 +0.66 +1.26 213808

网易 148.52 +1.70 +1.16 893412

百度 194.01 -6.29 -3.14 3996582

台湾

台湾积体电路 22.96 +0.14 +0.61 1830621

联电 1.94 -0.01 -0.51 234654

日月光 5.73 -0.06 -1.04 221605

硅品精密 6.81 -0.04 -0.58 693704

和信超媒体 0.58 +0.03 +5.44 174390

友达 2.87 -0.08 -2.71 171249

中华电信 30.30 -0.10 -0.33 49239

台湾国际航电 37.31 -0.13 -0.35 1496586

香港

中国移动 58.37 -1.24 -2.08 157369

中国联通 12.52 -0.43 -3.32 313307

中国电信 51.68 -1.77 -3.31 18786

中芯国际 4.75 -0.06 -1.25 11320

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 41

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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(整理 张荻;审校 龚芳)

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