《全球汇市》美元进行盘整，非农就业报告刺激下的涨势降温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
未来48小时中国将要公布的一系列数据将直接决定澳元和新西兰元的走势，其中今日稍晚将公布居民消费价格指数。周三主要数据有工业增加值和社会消费品零售总额。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0752 1.0749 0.03 -11.12 1.2097
美元/日圆 123.07 123.17 -0.08 3.02 119.68
欧元/日圆 132.32 132.40 -0.06 -8.88 144.78
美元/瑞郎 1.0033 1.0029 0.04 0.93 0.9941
英镑/美元 1.5114 1.5114 0.00 -2.95 1.5573
美元/加元 1.3277 1.3283 -0.05 14.28 1.1618
澳元/美元 0.7042 0.7043 -0.01 -13.79 0.8168
新西兰元/美元 0.6530 0.6532 -0.03 -16.25 0.7797
澳元/日圆 86.670 86.750 -0.09 -11.32 97.750
新西兰元/日圆 80.360 80.450 -0.11 -14.05 93.310
英镑/日圆 186.01 186.16 -0.08 0.09 186.38
澳元/新西兰元 1.0781 1.0781 0.00 2.98 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 孙国玉/许娜/李爽/郑茵 审校 龚芳/张荻/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”