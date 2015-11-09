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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 07:03 BJT

《全球汇市》美元进行盘整，非农就业报告刺激下的涨势降温

未来48小时中国将要公布的一系列数据将直接决定澳元和新西兰元的走势，其中今日稍晚将公布居民消费价格指数。周三主要数据有工业增加值和社会消费品零售总额。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0752 1.0749 0.03 -11.12 1.2097

美元/日圆 123.07 123.17 -0.08 3.02 119.68

欧元/日圆 132.32 132.40 -0.06 -8.88 144.78

美元/瑞郎 1.0033 1.0029 0.04 0.93 0.9941

英镑/美元 1.5114 1.5114 0.00 -2.95 1.5573

美元/加元 1.3277 1.3283 -0.05 14.28 1.1618

澳元/美元 0.7042 0.7043 -0.01 -13.79 0.8168

新西兰元/美元 0.6530 0.6532 -0.03 -16.25 0.7797

澳元/日圆 86.670 86.750 -0.09 -11.32 97.750

新西兰元/日圆 80.360 80.450 -0.11 -14.05 93.310

英镑/日圆 186.01 186.16 -0.08 0.09 186.38

澳元/新西兰元 1.0781 1.0781 0.00 2.98 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 孙国玉/许娜/李爽/郑茵 审校 龚芳/张荻/戴素萍)

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