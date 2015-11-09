希腊情势：希腊政府官员预计下周初会与国际贷款人达成一致

路透雅典11月9日 - 希腊政府官员周一表示，希腊对于在下周之前就一些问题与国际贷款人达成一致态度乐观，现阶段这些问题成了上百亿欧元国际救助款发放的障碍。

双方的谈判纠结在以下分歧上，即在防止按揭购房者因无力还贷而被止赎的问题上如何处理。周一在布鲁塞尔召开的欧元集团会议上提到了该问题。

“在经过与各方代表的磋商后，悬而未决的问题将于未来数日在雅典尘埃落定，下周初将在欧元工作小组的会议上获批，”上述官员称。