希腊情势：希腊政府官员预计下周初会与国际贷款人达成一致

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透雅典11月9日 - 希腊政府官员周一表示，希腊对于在下周之前就一些问题与国际贷款人达成一致态度乐观，现阶段这些问题成了上百亿欧元国际救助款发放的障碍。
双方的谈判纠结在以下分歧上，即在防止按揭购房者因无力还贷而被止赎的问题上如何处理。周一在布鲁塞尔召开的欧元集团会议上提到了该问题。
“在经过与各方代表的磋商后，悬而未决的问题将于未来数日在雅典尘埃落定，下周初将在欧元工作小组的会议上获批，”上述官员称。
该官员表示，周一的欧元集团会议再度确认，准备向希腊发放20亿欧元的援助资金，并在未来数日发放希腊银行业重组所需的100亿欧元资金。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。