美国与加拿大经济指标预测--11月10日-11月17日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月2日当周
11月9日当周
11月10日(二)
1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 -- 96.1
1330 美国进口物价(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
出口物价(较前月) -0.2% -0.7%
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月 持平 +0.1%
趸售销售(较前月) +0.1% -1.0%
11月11日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 414.2
再融资指数 -- 1,692.9
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0
11月12日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月7日当周 27.0 27.6
四周均值(万人) -- 26.275
续请失业金人数(万人) 10月31日当周 216.0 216.3
1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.3%
1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 9月 537 537
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,300 盈余910
11月13日(五)
1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 10月 -1.2% -1.1%
(较前月) +0.2% -0.5%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.5% +0.8%
(较前月) +0.1% -0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.5%
(较前月) +0.1% -0.3%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.3%
1500 美国企业库存(较前月) 9月 持平 持平
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 91.5 90.0
现况指数 103.0 102.3
预期指数 84.0 82.1
11月16日当周
11月16日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负5.00 负11.36
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 -- -0.2%
11月17日(二)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% -0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.9%
每周平均实质所得(较前月) +0.2% -0.2%
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.1% -0.2%
产能利用率 77.5% 77.5%
制造业产出(较前月) -- -0.1%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 64 64
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.3%
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出92
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出350
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张荻)
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