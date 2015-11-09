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市场报道 | 2015年 11月 10日 星期二 07:22 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月10日-11月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月2日当周

11月9日当周

11月10日(二)

1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 -- 96.1

1330 美国进口物价(较前月) 10月 -0.1% -0.1%

出口物价(较前月) -0.2% -0.7%

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月 持平 +0.1%

趸售销售(较前月) +0.1% -1.0%

11月11日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 414.2

再融资指数 -- 1,692.9

1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4

1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0

11月12日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月7日当周 27.0 27.6

四周均值(万人) -- 26.275

续请失业金人数(万人) 10月31日当周 216.0 216.3

1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.3%

1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 9月 537 537

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,300 盈余910

11月13日(五)

1330 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 10月 -1.2% -1.1%

(较前月) +0.2% -0.5%

扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.5% +0.8%

(较前月) +0.1% -0.3%

扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.5%

(较前月) +0.1% -0.3%

1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.3%

1500 美国企业库存(较前月) 9月 持平 持平

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 91.5 90.0

现况指数 103.0 102.3

预期指数 84.0 82.1

11月16日当周

11月16日(一)

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负5.00 负11.36

1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 -- -0.2%

11月17日(二)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% -0.2%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.9%

每周平均实质所得(较前月) +0.2% -0.2%

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.1% -0.2%

产能利用率 77.5% 77.5%

制造业产出(较前月) -- -0.1%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 64 64

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.3%

2100 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出92

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出350

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张荻)

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