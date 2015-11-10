版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 08:31 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月10日

* 头版头条:

--中央全面深化改革领导小组第十八次会议强调，加快实施自由贸易区战略，促进加工贸易创新发展，推进普惠金融发展。

* 其他:

--大恒科技 、文峰股份 公告，泽熙投资徐翔的母亲郑素贞所持有的上述两家上市公司无限售流通股，共计近3亿股被公安机关冻结，按11月9日收盘价计算，被冻结股份市值约43亿元人民币。

--据悉，大唐电信 正尝试混合所有制改革，并以旗下新华瑞德、大唐智能卡两家公司进行试点。随着新华瑞德公司混改的完成，将成立混合所有制的股份公司，未来计划登陆战略新兴板。

--工业与信息化部原材料工业司司长周长益透露，包括石墨烯在内的新材料产业发展的十三五规划正在编制并即将出台。

--国知智慧知识产权股权基金正式成立，为国内首支国家资金引导的知识产权股权基金；首期规模1亿元，主要投资于拟挂牌新三板的企业。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吕雯瑾/李宏薇; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐