《中国报摘》--中国证券报11月10日

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 头版头条:
--中央全面深化改革领导小组第十八次会议强调，加快实施自由贸易区战略，促进加工贸易创新发展，推进普惠金融发展。
* 其他:
--大恒科技 、文峰股份 公告，泽熙投资徐翔的母亲郑素贞所持有的上述两家上市公司无限售流通股，共计近3亿股被公安机关冻结，按11月9日收盘价计算，被冻结股份市值约43亿元人民币。
--据悉，大唐电信 正尝试混合所有制改革，并以旗下新华瑞德、大唐智能卡两家公司进行试点。随着新华瑞德公司混改的完成，将成立混合所有制的股份公司，未来计划登陆战略新兴板。
--工业与信息化部原材料工业司司长周长益透露，包括石墨烯在内的新材料产业发展的十三五规划正在编制并即将出台。
--国知智慧知识产权股权基金正式成立，为国内首支国家资金引导的知识产权股权基金；首期规模1亿元，主要投资于拟挂牌新三板的企业。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾/李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。