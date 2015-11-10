美国个股：富国银行称当前没有收购英国资产公司的计划

路透伦敦11月9日 - 美国第四大银行--富国银行(Wells Fargo) 欧洲、中东暨非洲部门总裁Jim Johnston表示，当前没有计划在英国收购一家资产管理公司。此前有报纸报导称，该行正在考虑收购数家公司。

英国星期日泰晤士报称，该行正考虑收购Henderson 和Jupiter 等英国资产管理公司，以为海外扩张舖路。这两家资产管理公司的价值分别为33亿英镑(50亿美元)和21亿英镑。

但Johnston对路透表示，眼下没有任何收购英国投资公司的计划。

分析师表示，该报导并非空穴来风，但对即将会有收购动作存有疑问。

Henderson及Jupiter股价在该报导公布后均触及三个月高位，但在富国银行表态后回吐部分升幅，终场分别上涨2.1%和2.48%，收报2.9英镑和4.6英镑。